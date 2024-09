L’Avellino Basket batte Sant’Antimo

L’Avellino Basket nello scrimmage disputatosi contro Sant’Antimo ha superato i partenopei con il punteggio di 74-52. Una gara in cui coach Crotti ha dato spazio a tutti gli effettivi ed hanno brillato

in modo particolare Lewis autore di 16 punti, Sabatino e Jurkatamm. L’avvio di gara è stato di marca partenopea con Lucas e Rota caldi dalla lunga distanza. Avellino ha replicato con il passare dei

minuti, ma sono stati gli ospiti a chiudere avanti il primo quarto 20-14. Nel secondo periodo i biancoverdi hanno alzato l’intensità difensiva chiudendo i primi venti minuti sul (35-33). Nella

ripresa Avellino ha allungato il passo trovando fluidità in attacco e piazzando un parziale nell’ultima frazione di gioco di 23-7.

“Alla fine del match ha commentato la gara l’esterno estone Mikk Jurkatamm.

“Sto bene fisicamente ed in campo si vede, stiamo prendendo queste amichevoli per quello che sono, allenamenti. Proviamo in questi scrimmage ciò che facciamo durante la settimana e cerchiamo ad

arrivare pronti alla prima giornata”. L’ex giocatore della Virtus Bologna fa riferimento alle richieste dell’allenatore. “Il tecnico ci ha detto dall’inizio che il nostro destino dipende dalla difesa, che dovrà

essere il nostro marchio di fabbrica”.

Sul campionato la guardia estone non ha dubbi: “Sarà molto difficile, ci sono 38 partite speriamo di giocare bene in casa dove dovremo vincere il maggior numero di gare. Abbiamo un mese di tempo

quasi, dobbiamo mettere tutto a posto per farci trovare pronti”.

In questo avvio di campionato Jurkatamm è tra i più brillanti dell’organico assieme a Mussini, con cui dividerà molti dei possessi offensivi. “Faccio quello che mi viene richiesto, l’importante è che la squadra possa vincere, il gruppo sta bene insieme, la chimica sta crescendo, ma il campionato è lungo e gli avversari ci studiano. Siamo una squadra di talento, non ci sono star ed ognuno farà la sua parte”.

Avellino Basket: Lewis 16, Jurkatamm 11, Sabatino 12, Mussini 12, Codeluppi n.e. Earlington 7, Maglietti, Verazzo, Bortolin 1, Nikolic 2, Perfigli 2, Chinellato 11 All: Crotti

PSA: Lucas 13, Cioppa, Colussa, Spinelli 2, Spernanzoni, Beckom 11, Rota 12, Ruggiero 6, Berra 6, Stendardo, Mehmediviq 2, Lenti 6 All: Gandini

Parziali: 14-20; 21-13; 16-12; 23-7