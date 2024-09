La Scandone batte Salerno

Continua l’avvicinamento della Scandone al prossimo campionato di serie B interregionale e il roster di Sanfilippo per farsi trovare pronto agli intensi ritmi di gioco ha disputato una nuova amichevole, tra le mura amiche del Del Mauro, contro la Power Basket Salerno, team di categoria superiore e già affrontato nella prima amichevole precampionato.

Scrimmage conclusosi con il punteggio di 74-61 per la Scandone che bissa il successo di qualche giorno fa del Pala Silvestri.

Avvio di match arrembante per i padroni di casa che devono rinunciare a D’Offizi e Jaskus, fermi ai box per un affaticamento muscolare e Musikic che ne avrà ancora per un bel po’, ma che inseriscono nelle rotazioni il neo acquisto Stefanini che si presenta ai suoi nuovi tifosi con una super schiacciata.

Paglia subito protagonista nei primi minuti con delle belle giocate dalla distanza e in avvicinamento al canestro ma è tutto il quintetto di Sanfilippo a giocare un’ottima pallacanestro nel primo quarto. Seconda frazione più equilibrata che vede il rientro degli ospiti in partita guidati da Chavez. Ma Avellino è solida; in difesa mostra i muscoli sotto canestro con Zanini e Pichi e in attacco la coppia Trapani- Soliani macina punti e gioco. Si va all’intervallo con il punteggio di 49-34.

Terzo quarto di marca salernitana che chiude il parziale sul 5-16 e ritorna a soli due possessi dai padroni di casa. Avellino lenta e poco lucida.

Nell’ultimo quarto si fa sentire tutta l’esperienza di Stefanini che con delle giocate importanti su entrambi i lati del campo mantiene a distanza il team salernitano. Coach Sanfilippo intanto è costretto a rinunciare anche a Trapani, uscito per crampi, ma festeggia il nuovo successo in precampionato.

Queste le parole del coach avellinese: “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, dove abbiamo mosso bene la palla e a giocare di squadra costruendo ottimi tiri. Poi siamo calati, causa anche le rotazioni ridotte, ed è uscita la loro qualità. L’ultimo quarto è stato giocato con grande orgoglio e con delle rotazioni anomale siamo comunque riusciti a vincerlo, a dimostrazione che volevamo comunque chiudere bene la gara”

I lupi torneranno in campo al Del Mauro, sabato 21 settembre per l’amichevole contro Mondragone.

PARZIALI: 26-15; 23-19; 5-16; 20-11

TABELLINI: Stefanini 11, Zanini 10, Iannicelli 3 , Trapani 7, Soliani 14, Pichi 8, Paglia 18, Iacorossi 3