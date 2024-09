Cambio nel gruppo consiliare d’opposizione “Atripalda Bene Comune”: staffetta tra Nunzia Battista e Roberto Renzulli

E’ da tempo che ho chiesto agli amici di ABC un incontro per fare il punto della situazione e valutare l’ipotesi, poiché siamo giunti a metà del mandato elettorale, di un’eventuale alternanza in consiglio comunale. Gli impegni di ognuno e le vacanze estive ci hanno fatto slittare a settembre. La scorsa settimana siamo , finalmente, riusciti a concordare un incontro per la sera di venerdì 19. Intanto ero già stata raggiunta da Alfredo Picariello, giornalista per il Sabato, che mi ha chiesto il motivo delle assenze in consiglio e confermo, come ho detto a lui, che sono puramente casuali frutto di coincidenze con impegni personali e familiari inderogabili. Ammetto però che non ho potuto parlare con lui di ciò che avremo poi discusso nel direttivo per correttezza e rispetto dei miei amici e anche dei lettori che avrebbero appreso solo illazioni e suggestioni ma nessuna notizia certa. Venerdì sera con il direttivo di Abc, tra gli altri argomenti di discussione, ho affrontato la questione dell’alternanza e, raccolta la disponibilità dell’amico Roberto Renzulli che è il primo dei non eletti, ho condiviso con il gruppo la mia volontà di lasciare lo spazio in consiglio a chi, insieme a me e a noi tutti, ha condiviso la battaglia elettorale ma, soprattutto, è stato il motore del gruppo abc. Nelle prossime settimane concorderemo il momento più giusto per questo passaggio di consegne che nulla cambierà nelle posizioni che fino ad ora abbiamo mantenuto e cioè: essere la voce di coloro i quali ci hanno sostenuto e dei tanti che, pur non avendolo fatto, non riescono a comprendere e a condividere le scelte della maggioranza. Una posizione, la mia, che è stata espressione di un sentimento puramente civico, trasversale e di amore per questa nostra città, mai esasperata ma decisa e non negoziabile se non nel perseguimento del bene comune.

Nunzia Battista