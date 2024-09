Contributo del Comune per i festeggiamenti di San Sabino, ancora polemiche: nota del gruppo di “Atripalda Futura”

La solita bacchettata…..

Non ci sorprende più che ad ogni libera opinione e resoconto giornalistico su cose che accadono in questa città segua puntuale la bacchettata del professor Paolo Spagnuolo e di tutto il suo collegio docenti!

E’ di ieri, infatti, la severa reprimenda del professore Paolo Spagnuolo o di chi per esso, rispetto ai fatti puntualmente riportati sul settimanale il Sabato della scorsa settimana.

E’ inutile tornare sugli episodi riguardanti la festività patronale dello scorso 16 settembre, così come non torneremo, in questa sede, sulla manifestazione di domenica scorsa tenutasi a Parco delle Acacie, nè sulla distruzione dello storico gruppo della Protezione Civile, ma dobbiamo, con forza, evidenziare che MAI in questa Città è stato così difficile raccontare fatti o anche semplicemente esprimere opinioni diverse da quelle che il professore vorrebbe sentire in merito al proprio operato.

Il danno maggiore che l’Amministrazione sta producendo a questa Città, peraltro abbondantemente previsto, è il soffocamento di ogni forma di democrazia, partecipazione o semplicemente manifestazione di opinioni divergenti da quelle di “regime”, mentre per noi la libertà di stampa e la possibilità di liberi cittadini di esprimere la propria opinione rimangono inviolabili ed indispensabili per una corretta vita civile.

Esprimiamo fortemente la nostra solidarietà agli organi di stampa tutti – “bacchettati” in varie occasioni- ed ai cittadini che, magari per dire la loro su un qualunque episodio, debbono aspettarsi reazioni scomposte e spesso con toni ostili.

In ogni caso, nel merito, ci pare doveroso sottolineare che, come riportato dal settimanale Il Sabato, il contributo per la festività del Santo Patrono, stanziato dalla giunta a carico del bilancio comunale 2024, è di 2500,00 euro, il contributo più basso di sempre!

Questa scelta, che ha comportato certamente difficoltà al comitato per l’organizzazione della festa, stride ancora di più con il periodo di VACCHE GRASSE che si registra in città, ormai da due anni, in riferimento ad ogni evento su cui questa Amministrazione apporta il proprio marchio, come Baraonda, Termopolio ed altri, dagli onerosi impegni di spesa e discutibili risultati, secondo la nostra MODESTA OPINIONE.

Certi di essere, a breve, convocati anche noi a rapporto dal Preside…..

Gruppo Consiliare Atripalda Futura