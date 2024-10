Rieti passa al PalaDelMauro. Prorogata la campagna abbonamenti

L’Avellino Basket gioca una partita di grande intensità al PalaDelMauro contro la Real Sebastiani Rieti, senza riuscire però a spuntarla nel finale. Passa la squadra di Rossi, molto solida, con il punteggio di 67-61. A fare la differenza sono state le giocate dei singoli, in particolare di Monaldi e Johnson, che hanno trascinato la squadra ospite trovando delle soluzioni offensive di notevole fattura, che hanno allontanato il ritorno in partita della squadra avellinese.

“Una partia dura – ha sottolineato Crotti – il nostro peccato capitale sono stati gli errori di inesperienza, dovremo essere bravi ad imparare rapidamente queste situaazioni”. L’assenza di Bortolin nella seconda metà del secondo tempo si è avvertita. “Abbiamo perso chi ci dava equilibrio difensivo ed abbiamo finito la partita con Lewis, Chinellato. Domenica si torna in campo a Pesaro: “Pesaro ha perso contro Vigevano confermando che non ci sono partite dal pronostico chiuso, andremo lì per giocarcela”.

A sbloccare la gara è stato Johnson in un primo tempo che è stato tutto un botta e risposta, che ha visto le due squadre contendersi la guida del match. Il primo quarto è terminato con un canestro di Spanghero 14-13 per gli ospiti. Nel secondo periodo il copione non è cambiato, mentre a variare sono stati i protagonisti. Lupusor sotto le plance ha dato fastidio agli irpini, mentre Rieti ha trovato punti nel pitturato. In ogni caso Avellino è riuscita a chiudere avanti il secondo periodo 32-31.

Il terzo periodo parte punto a punto finchè Rieti non trova la strada per spaccare la partita. Spencer va la voce grossa a rimbalzo, Monaldi segna e si arriva al 42-49 con la tripla di Sarto. Rieti chiude il periodo avanti 44-53. I biancoverdi provano a rimettersi in partita negli ultimi dieci minuti, senza però riuscire a completare la rimonta. Rieti passa al DelMauro 61-67.

BASKET AVELLINO VS REAL SEBASTIANI RIETI 61-67 (parziali: 13-14; 19-17; 12-23; 17-14).

BASKET AVELLINO: Lewis 12, Jurkatamm 9, Sabatino 5, Mussini 11, Codeluppi, Earlington 7, Maglietti 3, Verazzo 7, Bortolin , Nikolic , Perfigli , Chinellato 7.

Coach: Alessandro Crotti

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 8, Piunti, Sarto 5, Lupusor 8, Viglianisi, Pollone 5, Johnson 19, Monaldi 9, Cicchetti A. 3, Spanghero 10.

Coach: Alessandro Rossi.

Dopo aver raggiunto la quota dei 1000 abbonamenti, la S.S. Avellino Basket comunica di aver prorogato la campagna abbonamenti per un’altra settimana fino a venerdì 11 ottobre.

Sarà possibile sottoscrivere i tagliandi stagionali online sul sito www.go2.it , presso i rivenditori autorizzati e da lunedì 7 fino a venerdì 11 presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport dalle 16.30 alle 19.30, negli stessi orari potranno essere ritirate anche le tessere.

Questi i prezzi degli abbonamenti

Curva: 65 euro

Tribuna Terminio Inferiore: 230

Tribuna Terminio Superiore: 150

Tribuna Terminio Vip: 500

Tribuna Montevergine Inferiore: 230

Tribuna Montevergine Superiore: 150

Tribuna Montevergine Vip: 500

Promo Under Curva: 40 euro