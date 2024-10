Villa comunale, Renzulli (Abc) denuncia: “lavoro a metà dell‘opera”

La Villa Comunale ha due ingressi, da una parte entra il sindaco con i suoi fedelissimi per fare foto da pubblicare sui social e dall’ altro ingresso entrano invece i cittadini che trovano arredi divelti, sporcizia, bottiglie rotte e un ambiente di fatto poco accogliente e poco sicuro per i più piccoli. Capiamo tutti gli sforzi dell’ amministrazione di dare un nuovo volto alla Villa grazie ai lavori dell’anfiteatro ma resta un lavoro a metà se tutto il resto è a metà dell’ opera. La Villa è preda dei balordi e dei vandali che la frequentano giorno e notte e da come è ridotta si vede che agiscono impunemente nonostante la tanto decantata “Videosorveglianza”. Non abbiamo capito se funzionano oppure ci sono ma nessuno le controlla. Inoltre dobbiamo segnalare che proprio in questo periodo la Villa Comunale è infestata da zanzare e moscerini eppure dalle deliberazione di spesa ci risultano le disinfestazioni, davvero strano. Insomma, come spesso accade il Sindaco ama farsi pubblicità ingannevole, perché è inutile che posti le foto sui social con commenti più che discutibili, quando poi i cittadini entrando dall’ altro ingresso toccano con mano un’altra realtà.