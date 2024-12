Quarto successo di fila per la Scandone Avellino che dopo aver sconfitto Monopoli, Corato e Bari,

nello scorso weekend, continua la sua striscia vincente e riesce ad aver ragione anche su Canosa

che si arrende al Del Mauro con il punteggio di 70-60 in un match sempre condotto dai lupi che

hanno sfiorato anche i 25 punti di vantaggio, nonostante il brivido finale in cui gli ospiti hanno

sperato in una clamorosa rimonta.

Partita indirizzata già nei primi quarti, quando i lupi hanno lasciato appena 24 punti agli ospiti.

Buona la prova in attacco di Paglia, protagonista dell’avvio della gara, e di Soliani. Dominatori del

pitturato invece sono stati Pichi e Stefanini.

Primi minuti anche per il neoacquisto Cantone tra le fila degli avellinesi.

I lupi, con questo successo, salgono a quota 20 punti in classifica e restano al comando della

graduatoria insieme a Brindisi, vittoriosa nella sua sfida interna contro Mola.

Avellino riesce a recuperare in extremis gli infortunati D’Offizi, Zanini e Paglia, quest’ultimo

schierato nel quintetto titolare da Sanfilippo e autore della prima tripla della gara. La guardia

romana di Avellino è la protagonista del buon avvio della Scandone. Suoi i primi 11 punti dei

biancoverdi sui 13 realizzati nei primi 5 minuti. Primo time out di coach Menduto con Canosa che è

subito in difficoltà a causa della forte aggressività dei lupi. Pichi sotto canestro tiene a bada allo

spauracchio Karavdic e i padroni di casa scappano già sul +13 con il solito Paglia, implacabile dalla

lunga distanza. Intanto fa il suo esordio anche il neoarrivato Cantone tra gli irpini che si iscrive

subito a referto. La Scandone gioca bene e macina punti, aumentando il suo vantaggio.

Al 10’ il tabellone dice 26-12 per gli uomini di coach Sanfilippo.

La Scandone ritorna in campo con la stessa determinazione sbarrando ogni linea di passaggio ai

suoi avversari, in balia totale dei lupi. Al 15’ le due triple di Soliani segnano il massimo vantaggio

per i biancoverdi +21. I pugliesi litigano con il ferro e non riescono a sbloccarsi. Il centro Vita prova

a dare una scossa ai suoi, innescando un bel duello sotto le plance con Iacorossi a cui Sanfilippo

affida le prime responsabilità. Gli ospiti riescono a ridurre il loro svantaggio sul finire del primo

tempo che va in archivio col punteggio di 38-24 con la tripla di Trapani allo scadere.

Al ritorno in campo l’asse Gramazio-Karavdic crea qualche difficoltà di troppo alla difesa avellinese;

ma Stefanini prima e Pichi poi ricacciano subito indietro gli avversari. Al 25’ Avellino ritorna a +20

dai pugliesi. La partita scorre via veloce. Soliani e Zanini con delle ottime giocate in avvicinamento

al canestro, fissano il parziale sul 58-41 al 30’

.

Canosa nell’ultimo quarto scende in campo con più determinazione e con un mini parziale di 8-0

firmato Karavdic e Vita ritornano al di sotti dei 10 punti di svantaggio quando mancano poco più di

4 minuti. Ci vuole una tripla di Soliani a svegliare i lupi dopo un breve periodo di black out.

Il fallo tecnico fischiato a Stefanini fa tremare i lupi che ora sono solo a due possessi di distanza dai

padroni di casa. Soliani non sbaglia dalla lunetta.

Canosa lotta fino alla fine, dopo essere stata assente per gran parte della gara, ma non c’è più

tempo. La Scandone s’impone con il punteggio di 70-60.

Gioisce coach Sanfilippo a fine partita: “Abbiamo giocato la partita che mi aspettavo. Siamo partiti

bene e avevamo tanta gamba poi siamo calati alla distanza perché sono venute meno le energie e

quando capita questo difendiamo male e attacchiamo peggio. Dobbiamo recuperare la migliore

condizione fisica anche perché la nostra panchina stasera non è riuscita a dare un buon impatto.

Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima tasferta di Molfetta che è per noi una partita

importantissima. Ci tengo a dedicare questa vittoria a Raffaele Benevento, un nostro collaboratore

dello scorso anno, che ha subito un incidente stradale e da parte di tutta la squadra va un grosso in

bocca a lupo; è un ragazzo a cui siamo rimasti molto legati e vogliamo bene”

Nel prossimo turno la Scandone Avellino sarà impegnata, domenica 8 dicembre alle ore 18, in

trasferta, contro la Dai Optical Molfetta.

Parziali:

Tabellino 26-12; 12-12; 20-17;12-19

Avellino. D’Offizi, Zanini 6 , Iannicelli 3, Trapani 9 , Soliani 17, Stefanini 9 , Pichi 5 , Paglia 19,

Iacorossi , Cantone 2 Ne: Jaskus ,De Milato

Canosa: Karavdic 23, Biasich 2, Monacelli, Gramazio 15, Vernich, Pallara, Vita 14, Idrissou 4,

Cerruti 2. Ne: D’Amico, Ciociola, Catalano