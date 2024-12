Ultima gara domani per l’Avellino Basket: arriva la JuVi Cremona

Ultima gara del 2024 per l’Avellino Basket, gli irpini alle ore 18.00 al PalaDelMauro affrontano la JuVi Cremona. Crotti e la proprietà vogliono regalare una vittoria al pubblico di fede avellinese, che questa sera è chiamato a rispondere, per festeggiare insieme un’annata vincente. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria di Torino, in settimana hanno proseguito la preparazione allenandosi anche nel giorno di Natale.

L’avversario di turno è la JuVi Cremona, lombardi protagonisti di un super avvio di stagione, per poi rallentare nelle successive partite disputate. In casa la Ferraroni JuVi ha costruito la sua classifica, quattro vittorie interne, due fuori casa all’esordio in campionato Vigevano e poi Nardò. Nell’ultimo match la squadra di coach Bechi è stata sconfitta a Pesaro. Un team a cui piace molto giocare in campo aperto, ritmi elevati e con l’attitudine a tirare nei primi secondi dell’azione. Alla guida della squadra lombarda c’è il veterano Luca Bechi dallo scorso anno alla guida della Ju.Vi alla quale ha provato a dare il suo imprinting.

I giocatori più pericolosi sono riconoscibili in Polancoe Brown. I due americani sono i trascinatori del gruppo, quelli che sono soliti gestire il maggior numero di possessi offensivi. Saranno gli uomini da braccare dalla difesa irpina, che dovrà gestire il ritmo di gioco e soprattutto proseguire questo momento positivo sfruttando le qualità di tutti i suoi effettivi.

I NUMERI

Cremona segna 79.9 punti di media, tira con il 33.0%da tre, il 51.0% da due ed il 77.0% ai liberi. 35.5 il conto dei rimbalzi. Brown è il miglior realizzatore con 16.9 punti, Polanco ne mette 15.4 e Tortu 11.4. La difesa è un po’ ballerina con i suoi 82.9 punti di media subiti.

Avellino risponde portando in doppia cifra quattro uomini, 77.6 punti di media. Tra i giocatori decisivi ci sono non solo Mussini, ma anche Jurkatamm e Bortolin, che stanno crescendo di livello partita dopo partita.

LA DIRETTA: Streaming su LNP PASS a partire dalle 20.30

ARBITRI: Duccio Maschio, Eugenio Mattia Martellossio, Fabio Ferretti

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

JU.VI CREMONA

Zampogna, Brown, Bertetti, Bruni, Polanco, La Torre, Barbante, Caporaso, Tortù, Massone, Morgillo, Giombini.

All. Bechi