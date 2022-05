Primo Maggio, il sindaco commemora Giuseppe Venezia morto sul lavoro

Oggi primo maggio, festa dei lavoratori, Atripalda non può che commemorare Giuseppe Venezia, dedicando questo giorno alla sua memoria e a quella di tutte le vittime sul lavoro.

Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica e della nostra democrazia e mai, mai, in nessun modo, per nessun motivo, può essere causa di morte.

Non ci sono parole, solo un grande vuoto e una grande, impellente, necessità:

la sicurezza sul lavoro che è un diritto, al pari del lavoro stesso.