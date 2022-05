Amministrative 2022, la candidata a sindaco di Abc Nunzia Battista: «Digitale e fondi europei, basta con i ritardi». Foto

«Abbiamo iniziato a presentare i punti del nostro programma. È un programma vero, fatto da persone impegnate sul territorio, capaci professionalmente, legate sinceramente a questa città. Iniziamo con due punti che fanno parte della più ampia tematica della digitalizzazione informatica. Argomento di assoluta importanza che purtroppo vede il nostro paese segnare un grande ritardo».

Otto aree tematiche su cui confrontarsi per elaborare un programma di sviluppo della città. La lista “Abc Atripalda Bene Comune” che candida a sindaco l’ex consigliere comunale Nunzia Battista, continua a presentare i punti del programma e i propri candidati.

Innovazione tecnologica, lavori pubblici, progettazione e ed intercettazione dei fondi europei, risorse e finanze, sport sociale e disabilità, Green efficienza e sostenibilità energetica, marketing territoriale ed fine scuola e cultura. Otto macro aree su cui sviluppare proposte per un’“Atripalda 2032”. «La nostra lista è una fucina di idee e uno spazio per condividere e discutere, interpretando egregiamente le sue proposte e quelle insieme a lui condivise da noi tutti, a breve tutti i nostri candidati saranno impegnati in performance di questo tipo. Non finirò mai di dichiarare quanto sia orgogliosa e entusiasta di guidare questo fantastico gruppo di atripaldesi» conclude la Battista.

«Noi siamo l’alternativa agli Spagnuolo, siamo alternativi alla politica del nulla. Dopo vent’anni gli elettori hanno la possibilità di cambiare. Il cambiamento è possibile» incalza il candidato ad un posto in consiglio comunale Roberto Renzulli, che insieme all’ex consigliere comunale Ermelindo Romano sono tra i promotori della lista. «Atripalda ben Comune ha iniziato a presentare i primi punti del programma elettorale che accompagnerà le uscite della lista capeggiata da Nunzia Battista. Oscar Lui Candidato ha presentato i primi due progetti, che partono dalla cosiddetta “innovazione tecnologica” che gestirà e seguirà tutti i progetti fin dall’inizio. Partiamo dall’assistenza alle persone fragili che saranno monitorate direttamente da una piattaforma dove non solo i parenti, i medici ma anche il Comune può gestire le criticità che man mano si presenteranno. Non saranno mai soli. Mentre con delle app possiamo gestire turismo, commercio, cultura e promozione. Mettere insieme l’offerta del commercio con l’offerta turistica e culturale. Portare per mano il cliente o il turista attraverso un percorso che comprende una offerta interessante. I primi due punti sono quelli che possono essere interamente finanziabili con i fondi del Pnrr sotto la voce innovazione tecnologica».

In lista a sostenere la corsa dell’ex consigliere comunale d’opposizione ci sono Chiara Tarantino, Oscar Lui, Antonello Capone, Mario Nappi, Anna Racca, Marydin Mazzarella, Claudio Vecchione, Mary Del Gaudio, Roberto Renzulli, Caterina Mozzillo, Vito Piccirillo, Michele Cirino e Lucio Solimene mentre altri che saranno presentati nei prossimi giorni.