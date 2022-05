Amministrative 2022, confronto tra i candidati a sindaco organizzato dall’associazione Cambia-Menti

L’associazione Cambia-Menti in vista delle prossime elezioni amministrative ha organizzato un confronto tra i candidati a Sindaco della città di Atripalda sulla questione giovanile.

Spazi, lavoro, istruzione, ambiente, cultura, rete associativa, partecipazione e futuro saranno solo alcune delle tematiche che i giovani dell’associazione proporranno ai tre candidati.

Candidati a confronto sarà un’occasione per ascoltare ed approfondire le idee messe in campo in questa campagna elettorale, i giovani spesso vengono utilizzati per parlare di futuro ma noi siamo qui per parlare del presente.

L’appuntamento è il 2 giugno per le ore 18.30 presso il centro di comunità a contrada Ischia, i candidati hanno già confermato la loro presenza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.