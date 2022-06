Amministrative 2022, riunione d’insediamento del Consiglio comunale di Atripalda: il capogruppo di maggioranza è Andrea Montuori. Foto

In avvio della riunione d’insediamento del Consiglio comunale di Atripalda c’è stata la costituzione del gruppo di maggioranza “Attiva Atripalda” con capogruppo Andrea Montuori «mi aspetto un’opposizione costruttiva e non distruttiva». Il secondo gruppo è “Atripalda Bene Comune” con Nunzia Battista capogruppo «vogliamo far innamorare la popolazione del nostro progetto». Non si è costituito ancora quello composto dai quattro eletti della lista “Atripalda Futura” ma l’ex vicesindaco Anna Nazzaro chiarisce «la nostra sarà un’opposizione costruttiva e mai distruttiva, perseguendo il bene del nostro paese».

Infine il parlamentino cittadino ha proceduto alla nomina all’unanimità della commissione elettorale composta dai consiglieri comunali Lello Labate, Fabiola Scioscia e Anna Nazzaro.