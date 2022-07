Tre progetti in campo per i percettori del reddito di cittadinanza al Comune di Atripalda

Tre progetti in campo per i percettori del reddito di cittadinanza ad Atripalda. L’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo ha approvato tre progetti utili alla collettività che avranno una durata non superiore ai sei mesi e ciascuno punta ad impegnare dai 1 ai 40 beneficiari con percorsi da attivare che prevedono un impegno non inferiore a 12 ore settimanali da svilupparsi su più giorni a settimana e in più periodi del mese.

«su proposta dell’assessore con delega alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia, ha approvato tre progetti di utilità collettiva (Puc) che vedranno coinvolti i percettori del reddito di cittadinanza» scrive il primo cittadino. Nel dettaglio, si tratta di: “Sostegno al decoro” finalizzato alla tutela dei beni comuni e dell’ambiente, “Open Your Mind” che punta all’istruzione, formazione, arte e cultura ed infine “Attiviamoci socialmente” finalizzato all’area sociale.

Il primo progetto punta a migliorate il decoro urbano, attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani, gli immobili pubblici e gli spazi comuni. Il responsabile è il geometra dell’Utc Felice De Cicco e prevede il coinvolgimento dei beneficiari presso gli immobili e le aree verdi per il supporto alla manutenzione delle aree destinate alla fruizione dei cittadini. Il beneficiario apprenderà le fasi applicative nelle aree degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree verdi, compresa la sorveglianza e la gestione del flusso di utenti.

Il secondo progetto, invece, con responsabile la vice segretaria comunale Katia Italia Bocchino, intende promuovere e valorizzare i siti di interesse culturale, storico ed archeologico presenti sul territorio comunale. A tale proposito vengono previste una serie di attività, che interessano sia la biblioteca comunale che altri luoghi di rilevante importanza e identitari della città in un’ottica di promozione della conoscenza del patrimonio culturale, cercando di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica degli stessi. Riguardo la biblioteca comunale, si intende facilitare gli utenti nella ricerca sia a catalogo che a scaffale dei libri o di altro materiale desiderato. Le attività specifiche consistono in sorveglianza delle basilari norme di ordine e silenzio; orientamento nella ricerca specifica direttamente a scaffale di un libro o altro materiale; potenziamento dell’orario di apertura, delle attività di prestito dei documenti e riordino patrimonio librario e pulizia e igienizzazione dei locali. Per gli altri siti di rilevante interesse storico culturale, vengono poste in essere attività di valorizzazione e organizzazione di eventi, mostre e esposizioni.

Il terzo progetto, infine, con responsabile sempre la dottoressa Katia Italia Bocchino, punta a valorizzare la promozione ed il sostegno di attività di interesse civico. In particolare, l’accompagnatore sullo scuolabus dovrà, a supporto del personale comunale, garantire l’ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.