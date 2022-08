Il team Eco Evolution Bike in ciclo tour dall’Irpinia alla penisola sorrentina

Il ciclo tour d’estate continua per gli alfieri del team atripaldese Eco Evolution Bike non solo nel giorni feriali ma anche durante lasettimana. Dai monti della verde Irpinia alla mare della costa della penisola sorrentina. Tanto e altro hanno vissuto pedalando in sella alle proprie biciclette i seguenti atleti del team atripaldese: Pasquale Manna, Maurizio Cipolletta, Alfredo Preziosi e Adolfo Rodia. Questo ciclo tour ha dato la possibilità agli irriducibili ciclisti dell’Eco Evolution Bike di visitare le attrazioni e le bellezze incontaminate della costiera amalfitana e della penisola sorrentina. Infatti, la penisola sorrentina è uno dei comprensori favoriti dagli appassionati di bici e cicloturisti in genere sia per la bellezza dei paesaggi attraversati che per le difficoltà tecniche che richiede, essendo un territorio con continui tornanti in cui, salite e discese, non fanno di certo annoiare. Per i quattro ciclisti, il ciclo tour ha avuto inizio alle prima luce dell’alba da Atripalda alle ore 6:00 con direzione Salerno per proseguire Vietri sul mare porta di ingresso della costiera amalfitana.Pedalando lungo tutta la costiera amalfitana, i forzati della strada hanno attraversato Cetara, Maiori, fino ad Amalfi con sosta al Duomo di Amalfi e break coffee e di nuovo in sella per la perla della costiera Positano fino all’estremità della penisola sorrentina, Punta Campanella. Da qui, il ritorno verso Sorrento, per poi continuare il giro per Meta, Castellammare di Stabia, Pagani San Severino e ritorno ad Atripalda percorrendo in totale 185 chilometri alla media 24,4 km/h e un dislivello di 2400 metri in sette ore e 36 minuti.Pedalare lungo questo tratto di costa è stata davvero un’esperienza indimenticabile, un plauso, va comunque fatto a questi instancabili ciclisti della compagine atripaldese che con passione girano in lungo e in largo le strade dei luoghi più emozionanti della nostra regione.Archiviato il giro della penisola sorrentina, e giàsi pensa la prossima tappa del giro tour d’estate del team Eco Evolution bike.