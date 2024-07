A Mongève Giuseppe Calabrese primo italiano a tagliare il traguardo

E’ stato un week-end da favola che ha visto il bikers Giuseppe Calabrese, alfiere del team atripaldese Eco Evolution Bike, impegnato nella gara di mountain-bike più dura e impegnativa del mondo, l’MB Ultra Sommy svoltasi a Mongève sul versante francese in alta Savoia nella regione del monte Bianco. Ci sono voluti due anni di preparazione e un tentativo mancato per un soffio nel 2023 e finalmente Giuseppe Calabrese è riuscito a realizzare questo progetto, portare a termine la competizione e mettere in bacheca l’agognata medaglia di Finisher della MB Ultra Sommy Marathon e l’unico bikers italiano vederlo tagliare il traguardo sulla distanza di 140 chilometri e un dislivello di 7000 metri.

Dunque, chapeau al tenace bikers Giuseppe Calabrese che ha compiuto una vera impresa in questa straordinaria competizione tanta ambita dai forzati delle ruote grasse.