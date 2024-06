Torna “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica ad Atripalda domenica 23 giugno

Si rende noto che lunedì 17 giugno dalle ore 16.00 si terrà presso il Circolo della stampa di Avellino la conferenza stampa di presentazione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica in calendario ad Atripalda per la mattina di domenica 23 giugno, riservata ai tesserati FIDAL, ad Enti di Promozione Sportiva e ai possessori della Run Card, su un tracciato cittadino di 10 km.

La presente vale come invito.

Saranno presenti:

il presidente della ASD L’Irpinia Corre, Gianni Solimene

Il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo

L’assessore allo sport, Antonio Guancia

Il presidente del Coni provinciale, Giuseppe Saviano.

L’evento è organizzato dalla ASD L’Irpinia Corre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Atripalda, per consolidare una manifestazione entrata nel cuore degli irpini e degli appassionati di atletica, caratterizzata come iniziativa di autentico marketing territoriale, che promuove Atripalda e l’Irpinia dal punto di vista turistico e culturale e valorizza l’ambiente e i prodotti tipici locali.

La manifestazione nell’edizione 2008 assegnò i titoli italiani di mezza maratona sotto le telecamere di RAI Sport.

La gara si svolgerà su un tracciato interamente cittadino sulla distanza di 10 Km.

I Patrocini

La manifestazione gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, della Presidenza Nazionale dell’US ACLI e del Comitato Provinciale del CONI

Il Contorno

Oltre alla gara, il comitato organizzatore propone una serie di iniziative collaterali con le visite guidate alla città ad opera della Pro Loco, una mostra di fotografia e memorabilia delle precedenti edizioni e le proiezioni di filmati e del cortometraggio “Andare” con la partecipazione di Luigi Lo Cascio, interamente realizzato ad Atripalda, vincitore di diverse prestigiose rassegne cinematografiche, ispirato alla storia di un atleta iscritto alla gara che si libera dalle paure vissute con il terremoto del 1980.

Ad aggiungere spettacolo allo spettacolo ci saranno anche gruppi musicali che lungo il percorso scandiranno il ritmo degli atleti.

Tra le iniziative di contorno sono previste gare promozionali per gli studenti.

Chi c’è stato

La gara è molto attesa negli ambienti podistici di tutta Italia, memori di un’organizzazione accurata ed efficiente, capace di portare ad Atripalda nelle passate edizioni campioni di assoluto valore Internazionale quali Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York 1999, Vincenzo Modica vicecampione Mondiale di maratona a Siviglia 1999 e medaglia di bronzo agli Europei di Budapest del 1998 e 3 volte campione Italiano di mezza maratona, Danilo Goffi, vicecampione Europeo di maratona a Budapest 1998 e vincitore di una maratona di Venezia, Alberico Di Cecco, vincitore della maratona di Roma 2005, Angelo Carosi, vicecampione europeo dei 3000 siepi e campione d’Italia di maratona nel 2003, Denis Curzi, vincitore di due Treviso marathon, i nazionali Migidio Burifa, Francesco Bennici, Maurizio Leone, Domenico D’Ambrosio, Liberato Pellecchia e Antonello Petrei, oltre Federico Simionato che, primo italiano nell’edizione 2008, si laureò ad Atripalda Campione D’Italia. Tra gli stranieri si annoverano le presenze dei keniani Daniel Kirwa Too, vincitore della prima edizione, Godfrey Nyombi, Kop Rugut, Solomon Rotich ultimo vincitore, Bernard Mutai, Philemon Kipkering, Rutto Kiplagat e i magrebini Lalami, El Makhrout Larbi. Non meno prestigiosa è la lista delle donne, con in testa Anna Incerti, vincitrice ad Atripalda nel 2008 e poi trionfatrice in mezza maratona ai giochi del mediterraneo del 2009 e in maratona ai campionati europei del 2010; altri protagoniste sulle strade atripaldesi sono state Rosalba Console, Marcella Mancini, Gloria Marconi, Bruna Genovese, Lucilla Andreucci, Nadya Eyafini, Rosita Rota Gelpi, Renate Rungger, Silvia La Barbera, Sabina Varrone, Giustina Menna, Alessandra Insogna e Annamaria Vanacore.

Tra le presenza che hanno onorato le precedenti edizioni de l’irpinia corre vanno ricordate quelle di Alberto Cova vincitore in tre anni consecutivi del titolo europeo, mondiale ed olimpico sui 10000 metri e della gloria irpina Pippo Cindolo, vincitore di oltre 30 titoli italiani su tutte le distanze tra i 1500 e la maratona, medaglia di bronzo suo 10000 agli europei del 1974, primo italiano a scendere sotto la barriera dei 30 minuti sui 10000 metri e dell’ostacolista pluricampione italiano Laurent Ottoz.

I numeri della gara

2018 l’anno della rinascita con oltre 700 partecipanti!

2008 l’anno dei Campionati Italiani di mezza maratona

1996 l’anno della prima edizione

3000 le bottiglie d’acqua distribuite

1500 i metri da correre per gli studenti della scuola media

1000 metri per i bambini della scuola primaria

1500 i pacchi gara

1500 gli atleti previsti

200 le società partecipanti

400 gli studenti delle gare promozionali

200 premi assegnati

150 i volontari impegnati nell’organizzazione

48 le medaglie per gli studenti

30 minuti circa per attendere il vincitore

11 le edizioni precedenti

8 i vincitori keniani da Daniel Kirwa too a Salomon Rotich

4 i ristori per gli atleti