Maratona dles Dolomite, la prima volta del team Eco Evolution Bike

E’ stato un week-end ricco di emozioni quello che hanno vissuto cinque ciclisti del team atripaldese Eco Evolution bike impegnati per la prima volta alla 37ma Maratona dles Dolomites.

I protagonisti di questa straordinaria avventura tutti con un obiettivo da raggiungere come la maggior parte dei corridori che vi partecipano. Chi per migliorare il proprio tempo personale, chi vuole provare a vincere o piazzarsi nelle prime posizioni e chi punta a divertirsi e godersi il panorama. A questi ultimidue obiettivi si sono concentrati i cinque ciclisti dell’Eco Evolution Bike: Marco Miele, Pasquale Manna, Alberto Pisano, Giuseppe Albanese e Massimiliano Sodano e della comitiva ha preso parte anche Gerardo Policano del team O’Metetore. La pioggia della prima mattina e a tratti durante la giornata ha influito sulla maggior parte dei maratoneti delle due ruote sulla scelta del percorso da fare , infatti, Marco Miele, Alberto Pisano e Giuseppe Albanese hanno fatto il percorso Sella Ronda di km 55 e 1780 metri dislivello, mentre Pasquale Manna ha fatto il medio km 106 e 3130 metri dislivello e Massimiliano Sodano il lungo km 138 e 4230metri dislivello. Il più performante è stato Pasquale Manna che si è classificato198mo assoluto su 2552 e al 28mo di categoria con una media 22,50 km/h.

Nonostante la pioggia e le basse temperature per i cinque ciclisti è stata una festa e una straordinaria esperienza che vogliono rifare, semmai, con il team al completo.