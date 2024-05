Giro-E 2024, sulle strade della Campania numerosi ciclisti irpini

Il Giro-E 2024 sulle strade della Campania con la nona tappa domenica 12 mag, dai campi Flegrei e arrivo a Napoli e la successiva martedì 14 mag (dopo il giorno di riposo) la più impegnativa nel Sannio da Benevento a Cusano Mutri con arrivo in cima bocca della selva a quota 1360 metri. In entrambe le tappe tanti ciclisti irpini hanno partecipato. Il team atripaldese Eco Evolution Bike hanno partecipato per la quarta volta consecutiva su cinque edizioni del Giro-E. Marco Miele è Giuseppe Albanese con team Valsir nella tappa Bacoli-Napoli, mentre nella decima tappa Benevento bocca della selva, Adolfo Alejandro Rodia sempre con team Valsir e Annalisa Albanese, Alfonso Alvino e Mario Venezia con team Italia. It Enit (agenzia nazionale turismo). È un sempre una soddisfazione per i ciclisti che partecipano al Giro-E competizione dedicata alle bici da corsa elettriche. Oltre alle bellezze storiche e paesaggistiche del territorio i ciclisti apprezzano anche l’entusiasmo e il calore della gente ai bordi della strada che applaudono al loro passaggio, oltre, a pedalare con tanti ex campioni come: Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Igor Astarloa, Damiano Cunego, Sonny Colbrelli, Sasha Modolo.