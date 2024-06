A San Giovanni Rotondo l’atripaldese Annalisa Albanese si conferma super grimpeur

A San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia si è svolta la VII edizione Memorial ‘Matteo De Cristofaro’, valido oltre che come seconda prova del Campionato interregionale Ciclocrono CSI 2024, anche prova unica per Campionato Nazionale CSI Cronoscalata.Al via 76 grimpeur provenienti da varie regioni sud Italia che hanno lottato contro il tempo è contro il vento su una salita di 13,200 km con pendenza media del 5/6% e con punte massime del 10% con arrivo a Borgo Celano. Il miglior tempo assoluto è stato fatto registrare da Marco Larossa del team Larossa con 31’45”, secondo miglior tempo Raffaele Cinque del team ciclismo sorrentino con 31’40”, terzo posto per Domenico Principe team Cicli spano Sipontino con 33’09”. Mentre, tra le donne si è imposta con il miglior tempo l’atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike con 48’45”, secondo gradino del podio Ana Maria Risca new Mario Pupilli con 48’57”, terza Cinzia Zucconi new Mario Pupilli con 49’47”. Questi i dodici super scalatori che hanno vinto la maglia tricolore nella rispettive categorie: