Presentata “L’Irpinia Corre”, la gara podistica che si tiene ad Atripalda domenica 23 giugno. Foto

È stata presentata ieri presso il Circolo della stampa di Avellino la gara podistica “L’Irpinia Corre” che si terrà ad Atripalda per la mattina di domenica 23 giugno, riservata ai tesserati FIDAL, ad Enti di Promozione Sportiva e ai possessori della Run Card, su un tracciato cittadino di 10 km. Presenti:

il presidente della ASD L’Irpinia Corre, Gianni Solimene

Il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo

L’assessore allo sport, Antonio Guancia

Il presidente del Coni provinciale, Giuseppe Saviano.

L’evento è organizzato dalla ASD L’Irpinia Corre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Atripalda, per consolidare una manifestazione entrata nel cuore degli irpini e degli appassionati di atletica, caratterizzata come iniziativa di autentico marketing territoriale, che promuove Atripalda e l’Irpinia dal punto di vista turistico e culturale e valorizza l’ambiente e i prodotti tipici locali.

La gara si svolgerà su un tracciato interamente cittadino sulla distanza di 10 Km.

I Patrocini

La manifestazione gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, della Presidenza Nazionale dell’US ACLI e del Comitato Provinciale del CONI.