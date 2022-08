Clima velenoso in città, il sindaco replica duramente all’opposizione: «I toni della maggioranza sono bassissimi, lavoriamo nell’interesse di Atripalda»

«I toni della maggioranza sono bassissimi. Stiamo lavorando a testa bassa e sui social ci limitiamo a comunicare e tenere informati i cittadini su parte di ciò che si sta quotidianamente consumando sul Comune di Atripalda. Parzialmente dico perché c’è una buona parte di predisposizione di delibere e incontri anche con enti sovracomunali che non vengono riportati. Attività propedeutiche agli atti amministrativi». Il sindaco Paolo Spagnuolo respinge così al mittente la richiesta sollevata ieri dai tre consiglieri comunali Musto, Nazzaro e Palladino. Un appello della minoranza ad abbassare i toni e spazzare via i veleni del post voto che il primo cittadino non capisce. La fascia tricolore è infatti tranchant: «Non è che abbia capito bene il senso della loro richiesta e penso che non l’abbiano capito neanche i cittadini. Innanzitutto non comprendo come mai non è stato fatto un discorso di gruppo visto che ci sono soltanto tre consiglieri che hanno sottoscritto questa nota».

Rivendica invece il lavoro svolto in questi due mesi di governo della città «stiamo dando un esempio di amministrazione efficace, presente e certamente non posso praticare la censura. Non possiamo adottare filtri perché il senso della democrazia è questo, dare le informazioni alla popolazione».

L’intervista al sindaco oggi sull’edizione de Il Mattino di Avellino