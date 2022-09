Elezioni Politiche 2022, l’Irpinia premia il centrodestra: Gianfranco Rotondi alla Camera e Giulia Cosenza al Senato

L’Irpinia premia il centrodestra in linea con il resto dell’Italia: Gianfranco Rotondi è eletto alla Camera e Giulia Cosenza al Senato. Alla Camera, nel collegio uninominale, l’onorevole Gianfranco Rotondi (foto) raccoglie 60.662 voti, pari al 32,91%. Fratelli d’Italia è il primo partito anche nella provincia di Avellino. Il consigliere regionale Pd Maurizio Petracca (centrosinistra) ottiene 55.305 voti, circa il 30%. Infine il vice presidente Michele Gubitosa con il Movimento 5 Stelle incassa 47.709 preferenze, sfiorando il 26%.

Per l’elezione del Senato invece, a vincere la competizione nel collegio uninominale Campania U02 (Avellino e Benevento) è Giulia Cosenza (centrodestra) che ottiene oltre 105.000 voti, oltre il 35% Anche qui il partito più votato per il centrodestra è FdI. Non ce la fanno Carlo Iannace (Pd) nonostante i quasi 80.600 voti, poco più del 27% e Maura Sarno (M5S) con 71.200 preferenze, il 24%.