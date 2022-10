Vincenzo Spina conquista il titolo di “Campione Centro-Sud Italia Rotax”

L’Amministrazione Comunale di Atripalda rivolge i migliori auguri a Vincenzo Spina, giovanissimo pilota di Kart. Spina, campione regionale da 3 anni, a soli 13 anni ha conquistato il titolo di “Campione Centro-Sud Italia Rotax”.

La premiazione, avvenuta domenica scorsa, ha avuto come cornice il circuito “Pista Azzurra”, nella città di Jesolo (Venezia), dove è stata disputata anche la finale nazionale di categoria. In questa circostanza, Spina per un soffio non si è qualificato alla finale mondiale.

In ogni caso, sia guardando al passato che al presente, Spina sta dimostrando doti fuori dal comune, così come evidenziato dall’Assessore allo Sport di Atripalda, Antonio Guancia: «Vincenzo nonostante la giovanissima età, ha raggiunto risultati di tutto rispetto. Ci auguriamo che diventi un modello per tanti sportivi».