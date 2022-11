Cento venti giorni di governo della nuova Amministrazione, il sindaco: «tante novità, città riattivata e realizzato più di quanto fatto da altri in passato»

«Quella dell’ex sindaco è la implicita presa d’atto di chi è consapevole che in 100 giorni la nuova amministrazione ha realizzato quanto la precedente in 3/4 di mandato».

Ci va già duro il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo nel replicare all’ex fascia tricolore, rivendicando di aver “riattivato” la città nel rispondere ai bisogni della comunità «certo non ci potevamo attendere dal capogruppo Giuseppe Spagnuolo una resa di fronte ad una città finalmente attiva e connessa internamente ed esternamente, per cui accettiamo di buon grado l’arrampicata sugli specchi».

Enumera le azioni poste in essere in questi primi mesi di governo «gli eventi realizzati per una intera estate sono stati una assoluta novità che la città non ricordava» ed ancora «il decoro urbano, con la cura del progetto “periferie al centro”, ha rappresentato un’ulteriore novità» «ignota alla comunità rassegnata a guardare una fontana ed un monumento ignobile». Sottolinea come «il rapporto quotidiano con le associazioni e la assidua testimonianza di presenza dell’amministrazione agli eventi da esse organizzati sul territorio è un’altra novità».

Intervista su Il Mattino di Avellino.