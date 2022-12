Il neo presidente del Consiglio comunale Francesco Mazzariello: «Sarò una figura di assoluta garanzia»

Durante la seduta di Consiglio Comunale di fino novembre, il consigliere Francesco Mazzariello è stato eletto alla Presidenza del Consiglio Comunale, il primo presidente per Atripalda. Sui compiti che avrà da svolgere, il neo presidente Mazzariello ha le idee chiare: «Si tratta di una figura di raccordo tra amministratori e cittadini. Difatti, intendo portare avanti questo prestigioso incarico ascoltando i suggerimenti e le esigenze di tutte le parti in causa, a partire dalle opposizioni consiliari, che potranno vedere in me una figura di assoluta garanzia. Lo stesso potranno fare le associazioni e gli addetti ai lavori come i giornalisti».

Il neo presidente, inoltre, si pone l’obiettivo di avvicinare maggiormente la comunità alle attività consiliari: «Negli ultimi anni la partecipazione collettiva ai lavori consiliari è piuttosto peggiorata. In tal senso, il Presidente del Consiglio fungerà da anello di congiunzione tra le istituzioni ed i cittadini, stimolando, dunque, maggiormente la partecipazione degli stessi. Tra l’altro, ho già chiesto agli uffici preposti di potenziare l’impianto audio nonché di installare specifici monitor per gli interventi a distanza. Non è possibile, infatti, che in questi tempi all’insegna della tecnologia sia ancora impossibile seguire da remoto le sedute di Consiglio Comunale».

«Una volta a settimana sarò presente fisicamente al Comune – conclude il presidente Mazzariello – così da consentire all’intero Consiglio Comunale ed ai cittadini di poter avere un confronto diretto con me».