Abellinum, le preoccupazioni della consigliera Nunzia Battista sull’attuale gestione della domus romana

«La notizia che il nostro sito archeologico di Abellinum è passato dalla gestione della Sovrintendenza di Avellino e Salerno alla direzione generale dei Musei Campani, non ci tranquillizza per niente». Parte da qui il dissenso del gruppo consiliare d’opposizione “Atripalda Bene Comune” guidato dalla consigliera Nunzia Battista sull’attuale gestione della domus romana.

L’occasione è data dal mancato inserimento del parco archeologico della cittadina del Sabato nell’elenco dei musei e siti archeologici statali che oggi potranno essere visitati gratuitamente in occasione del rinnovato appuntamento “Domenica al museo”. L’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

«Anzi, ad essere sinceri, ci preoccupa considerando quanto interesse questa regione Campania, Napoli e Salerno centrica, riservi alle zone interne – incalza la consigliera Battista -. Certamente grazie alla “distrazione ” di una classe dirigente autoreferenziale che non programma né si sforza di avere visioni a lungo termine e articolate, siamo sempre più costretti ad essere solo trainati, come ancelle, al servizio dello sviluppo della zona costiera. Basti pensare a quanto sia difficile, arrivando a Capodichino, solo reperire la fermata del pullman per Avellino, nonostante gli utenti sono anni che mandano segnali alla dirigenza dell’Air, attraverso le pessime recensioni su Google».

Proprio sul futuro di Abellinum il gruppo consiliare un mese ha presentato un’interrogazione «Ed è questa preoccupazione che, già un mese fa, ci ha spinto, come gruppo consiliare a fare un’interrogazione, ancora senza risposta. Ma abbiamo sperimentato che i tempi sono lunghi per avere le risposte e anche 4 mesi abbiamo atteso. Nell’interrogazione chiedevamo cosa si immaginasse per il nostro patrimonio archeologico e soprattutto quanto era stato fatto, almeno in termini di sollecitazione al nuovo ente che lo gestisce». Sotto accusa è una gestione che stenta a decollare: «Ci chiediamo come mai però, ad esempio Mirabella, già vada un po’ meglio di noi: più visite da parte dei turisti, più visibilità. È sconcertante che ancora oggi nell’elenco dei monumenti visitabili gratis in Regione Campania Atripalda continua a non esserci. Atripalda, mi dispiace per tutti quelli che hanno gioito questa estate, non è pervenuta!».

Un mancato inserimento tra i siti visitabili gratuiti per la giornata di oggi con la “Domenica al museo” che finisce per mettere sul banco degli imputati l’amministrazione: «Si perché forse valeva la pena divertirsi un po’ meno “fra di noi” e ragionare su come aprire la città al vero turismo, quello che, non solo porta la ricchezza ma soprattutto alza il livello culturale, ci pone in posizioni più competitive sul mercato dell’accoglienza di livello internazionale oltre che nazionale. Lo dico, come sempre ai miei concittadini, l’autoreferenzialità nella quale ci stiamo chiudendo sul negativo esempio del capoluogo, non giova se non a pochi». Battista invece invita a compiere scelte di coraggio «Non abbiate paura di pensare più in grande, le sfide del futuro ci metteremo di fronte scelte che dovremo fare con coraggio. Usciamo da questa confort zone nella quale alcuni gruppi di amministratori si sono messi e dove stanno emergendo personalismi e poteri dinastici. La storia di palazzo Santa Lucia dovrebbe esserci d’esempio».