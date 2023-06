Stasera in Consiglio comunale arriva il Rendiconto 2022 che chiude in disavanzo

Stasera approda in Consiglio comunale ad Atripalda il Rendiconto approvato dall’esecutivo del sindaco Paolo Spagnuolo. Il consuntivo per la gestione del 2022, ratificato dalla giunta comunale, segna un risultato di amministrazione pari ad 23.228.021,15 che «per effetto degli accantonamenti, vincoli e quote destinate agli investimenti al 31 dicembre scorso rappresenta un disponibile negativo di -9.878.427,62 che, rapportato con il debito programmato per effetto dei piani di rientro in corso, determina al 31.12.2022, un maggior disavanzo di 1.316.767,82» si legge nel deliberato dell’esecutivo municipale.

Lo schema contabile è riferito allo scorso anno segnato dal passaggio dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo a quella dell’attuale sindaco Paolo Spagnuolo.

E si preannuncia un nuovo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni.