Via libera all’unanimità in Consiglio al progetto dell’Asl per la costruzione del nuovo distretto sanitario

Via libera all’unanimità del Consiglio comunale al progetto definitivo dell’Asl di Avellino per costruire in città il nuovo distretto sanitario.

A relazionare in aula è stato il sindaco Paolo Spagnuolo che detiene anche la delega all’Urbanistica. Il programma di investimenti nell’edilizia sanitaria dell’Asl prevede infatti la costruzione del nuovo Distretto Sanitario di Atripalda a contrada Valleverde.

Da qui la necessità dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Un investimento di circa 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania.

Attualmente i laboratori dell’Azienda Sanitaria Locale sono collocati in una struttura privata di via Manfredi dopo il trasferimento degli uffici dalla sede storica di via Tiratore.