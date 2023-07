Sosta a pagamento lungo via Appia, l’ex assessore Musto attacca: “non è il piano che avevamo previsto”

«Non è il Piano Sosta che avevamo previsto. E’ stato tutto stravolto andando a realizzare solo strisce blu lungo via Appia». Avvio tra le polemiche per la sosta a pagamento lungo via Appia nel tratto che va dalla rotatoria della Maddalena fino al passaggio a livello e al raccordo Avellino-Salerno.

Scattata la sosta sono partiti anche i primi controlli da parte degli ausiliari del traffico. La tariffa prevista per la sosta è di un euro per ora, con un importo minimo di 0,50 centesimi di euro.

Ma scoppiano le polemiche. «Quello partito ieri non è il nostro Piano di sosta a pagamento – afferma l’ex assessore al Traffico e Commercio Mirko Musto, oggi consigliere d’opposizione -. E’ invece il frutto di una delibera di giunta diversa targata Paolo Spagnuolo. Il nostro piano prevedeva un mix tra strisce blu e bianche, che consentiva dove non ci sono attività di non dover pagare il parcheggio».