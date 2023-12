Pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Umberto per il Natale, i malumori di “Abc”

L’amministrazione comunale in vista del Natale ha deciso di dare l’okay all’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Umberto I.

Un appuntamento che negli anni ha richiamato tantissime persone in città.

Ma non mancano i malumori. A sollevarli con un post sulla propria pagina di Facebook è il gruppo consiliare “Atripalda Bene Comune”.

«Ci risiamo con l’occupazione del suolo pubblico di tutta la piazza, l’unica della città che impedisce ai cittadini di poter usufruire degli spazi fino al 10 gennaio con la pista di pattinaggio – scrive Roberto Renzulli -. E’ un’iniziativa privata che potrebbe essere realizzata anche in altro luogo. Noi ci siamo da sempre opposti alla pista di pattinaggio perché è molto estesa. Dopo aver rilevato danni agli impianti elettrici e la pompa costati decine di milioni di euro, che sono stati appena sistemati con soldi pubblici, dopo aver rilevato gli eccessi consumi elettrici dell’impianto e dopo aver costatato che non è affatto green e non è proprio adatta alla pavimentazione della piazza che in più punti ha già ceduto, la nuova giunta Spagnuolo, con i suoi assessori che fino a qualche tempo fa erano contrari, hanno votato tutti a favore, ritenendo la pista un’attrazione natalizia che ha una tradizione di un decennio. E forse l’unica attrazione natalizia molto costosa per la nostra comunità che loro possono mettere in campo per questo Natale». Da qui la richiesta «all’ Amministrazione Comunale di rendere conto, con tanto di lettura del contatore elettrico comunale, quanta energia elettrica ci costerà e di verificare eventuali danni alla pavimentazione, già seriamente compromessa. Se questa è una tradizione atripaldese possiamo anche farne a meno visto che alla fine i costi ricadono sui cittadini». Poi le accuse finali: «Sul ritorno della pista di pattinaggio abbiamo più di un sospetto. Evidentemente i nuovi equilibri sorti in Consiglio Comunale e i nuovi accordi politici che si stanno intrecciando in vista delle elezioni provinciali non permettono di dire no. Nella riunione dell’assise di domani sera chiederemo conto di ciò».