Elezioni Provinciali, la soddisfazione di Livio Petitto per la rielezione di Francesco Mazzariello

Un risultato importante, seppur dal valore politico simbolico, quello che emerge dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino.

La lista dei Davvero- Moderati che ho sostenuto, non solo elegge tre consiglieri, ma consegna la straordinaria affermazione dell’amico Francesco Mazzariello, primo eletto della lista e secondo tra tutti i candidati con 6.699 preferenze, che gli valgono la riconferma a Palazzo Caracciolo insieme a Diego Guerriero e alla new entry Gabriele Buonanno.

Un risultato che viene innanzitutto dai territori, a conferma che la coerenza delle idee e il lavoro fianco a fianco con gli amministratori locali premia sempre.

La vittoria di oggi è quella della squadra, di uomini e donne che non hanno mai smesso di credere che si può fare politica al servizio degli altri, e non per logiche partitiche e di potere che nel tempo hanno svilito persino il ruolo delle Istituzioni.

Ed è per questo che ringrazio tutti i candidati della lista, perchè hanno concorso in egual misura al risultato finale.

Ripartiamo dall’esito di queste elezioni seppur di un Ente di secondo livello, per presentarci più determinati e forti che mai alle prossime scadenze elettorali che chiameranno alle urne i cittadini, a partire dal capoluogo.

Intanto il gruppo regionale di Moderati e Riformisti che guido in Campania, è pronto a presentare le sue nuove sedi nei comuni irpini e nelle altre province della Regione.

Avanti a testa alta.