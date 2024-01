Cimitero, disservizio per l’accensione delle lampade votive: nota del gruppo consiliare Atripalda Futura

In merito al disservizio di oggi delle lampade votive al cimitero comunale, non avevamo nessun dubbio che il sindaco avrebbe fatto l’ennesima intervista piena di falsità, per confondere le acque e non assumersi alcuna responsabilità. Nascondendo tutta la verità!

Parla di programmazione ma dovrebbe spiegare il motivo per cui semplicemente non è stata fatta la voltura della fornitura di energia elettrica dal vecchio gestore al nuovo entro il 31 dicembre, giorno fissato da lui per il passaggio alla gestione della municipalizzata.

Solo stamattina, dopo la nostra segnalazione, ci si è affannati a mettere una pezza, chiamando una ditta a montare un generatore (!), tipico esempio di programmazione dell’amministrazione Paolo Spagnuolo.

Gruppo consiliare Atripalda Futura