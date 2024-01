L’ex vicesindaco Luigi Tuccia torna da tecnico a Palazzo di città per occuparsi di nuovo di Alvanite

L’ex vicesindaco e assessore all’urbanistica Luigi Tuccia torna a Palazzo di città per occuparsi di nuovo di Alvanite. Questa volta lo farà da tecnico, come ingegnere, e non da amministratore,dopo la nomina incassata dal sindaco Paolo Spagnuolo.

Toccherà infatti all’ex assessore, co-portavoce provinciale di “Europa Verde-verdi Campania”, rilanciare il programma di edilizia residenziale sociale nella popolosa e periferica contrada della cittadina del Sabato, un progetto mai partito.

Il primo cittadino ha sottoscritto dapprima con Tuccia, dipendente a tempo determinato e pieno del comune di Forino, un contratto per l’assunzione a tempo parziale e determinato per un totale di 6 ore settimanali presso l’Utc, al di fuori del normale orario di lavoro, nel profilo di funzionario tecnico, ex categoria giuridica D1, sino al prossimo 31 marzo. Poi la nomina a Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento di riqualificazione denominato “Alvanite, quartiere laboratorio”. Un progetto voluto e seguito da sempre da Tuccia sin dai tempi dell’assessorato al Comune e a cui ora il sindaco Spagnuolo si affida per la tanto attesa partenza dopo essere riuscito in extremis a scongiurare la revoca del finanziamento da parte della Ragione Campania.