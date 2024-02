Luigi De Magistris e Omar Suleiman a “Fortapàsc” per parlare di pace

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, il circolo Arci “Fortapàsc” di Atripalda ospiterà il convegno dal titolo “Per una pace giusta”, dedicato al conflitto Israelo-Palestinese, del quale saranno ospiti d’onore Luigi De Magistris e Omar Suleiman.

Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 ed europarlamentare dal 2009 al 2011, ha ricevuto la cittadinanza onoraria palestinese ed è attualmente leader di Unione Popolare.

Omar Suleiman è, invece, rappresentante della Comunità Palestinese Campana. Originario di un villaggio nei pressi di Nablus e in Italia dagli anni Settanta, da tempo sensibilizza l’opinione pubblica partenopea.

L’evento, moderato da Davide Perrotta, è l’ultima tappa del lungo percorso dedicato da ARCI Avellino alla lacerante questione mediorientale.

“Una pace giusta è l’unica strada che possiamo intraprendere per arrivare ad una reale risoluzione nella questione Israelo-Palestinese.

Non ci stancheremo mai di dire che il genocidio, il massacro, l’abominio disumano che sta avvenendo in questi mesi sulla striscia di Gaza é una questione che ci tocca da vicino, ci riguarda come umanità, ci riguarda come Mediterraneo, ci riguarda come Occidente. Proprio quell’Occidente che ci viene descritto come culla di civiltà assoluta come quell’unico pezzo di mondo capace di insegnare alle altre culture e popolazioni come si governa un territorio e quale forma di governo applicare.” Così il comunicato dell’associazione.