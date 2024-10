Polemica sul bando Municipalizzata, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo ne chiede il ritiro

«Consiglio alla maggioranza di ritirare il bando qlla luce di quando contestato dal Comitato di controllo analogo. E’ una sorta di pantomima di selezione già a numero chiuso. Invitiamo a fermare il treno e a ricominciare daccapo nel rispetto della norma». Ci va giù duro l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo, capogruppo di “Atripalda Futura”, che interviene sulle polemiche nate a seguito del bando pubblicato e poi prorogato per le assunzioni all’Azienda Comunale Multiservizi guidata dall’amministratore unico Gianfranco Orsino.

«La nostra posizione, come gruppo, è abbastanza netta – prosegue -. Una procedura che l’Acm sta facendo contro norma e la cosa più grave è che l’amministrazione comunale, sindaco in testa, non interviene per evitare di andare avanti e creare ulteriori danni ed equivoci. Si sta giocando sulla pelle delle persone perché si ragiona su posti di lavoro con una procedura chiaramente fuori norma. Un atto discriminatorio anche nei confronti di chi non può partecipare alla procedura perché non ha già lavorato per un anno presso un ente o società pubblica, requisito richiesto dal bando. Una limitazione grave per tanti atripaldesi e non».

Per l’ex fascia tricolore la procedura avviata sarebbe viziata dalla mancata richiesta al comitato di controllo analogo, organo di Palazzo di città, di un parere tecnico preventivo ma non vincolante.