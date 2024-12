Question time delle polemiche, Renzulli (Abc) chiede le dimissioni di Mazzariello

Abbiamo un presidente del Consiglio sicuramente di parte, ma direi inadeguato, impreparato e supponente. Sicuramente non è adatto a dirigere un Consiglio Comunale, visto che il Presidente ha un ruolo importante atto a definire e a fare chiarezza su tutti gli argomenti e dovrebbe assicurare che tutti i consiglieri abbiano avuto comunque soddisfazione alla fine dei lavori consiliare, cosa che non avviene e che lascia sempre noi consiglieri di minoranza e anche i cittadini che rappresentiamo, sempre più insoddisfatti. Inoltre in questo caso ha trattato il question time come una farsa, fin dall’inizio, visto che non ha pubblicato la data del question time come vero e proprio Consiglio Comunale, non ha mandato invito ai consiglieri comunali, non ha fatto pubblicare manifesti sulla cantonate del Comune così come dovrebbe essere. Non ha di fatto permesso l’intervento così come è stato richiesto esplicitamente, abbandonando l’aula del Consiglio Comunale con modo sgarbato, invitandoci ad occuparci di altre cose … Ecco perché chiediamo che Francesco Mazzariello, venga dimesso dalla carica di Presidenza del Consiglio Comunale