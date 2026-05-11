L’Irpinia Corre, Kadiri domina la XIV edizione di Atripalda: oltre 750 atleti al traguardo. Foto

Grande successo partecipazione ad Atripalda per la XIV edizione de “L’Irpinia Corre”, ormai appuntamento fisso del podismo campano. Oltre 765 iscritti e più di 750 atleti al traguardo nella gara che assegnava anche i titoli regionali master individuali e di società.

A trionfare nella prova maschile è stato Yahya Kadiri della CarMax Camaldolese, che ha chiuso i 10 chilometri in 30’20”, precedendo Hicham Boufars (31’31”) e Ali Akinou (31’52”).

Nella gara femminile successo per Giulia Giorgi, vincitrice in 35’28”. Sul podio anche Rebecca Volpe con 36’12” e Hanna Bergstorm in 37’36”.

Nella classifica di società dominio della CarMax Camaldolese davanti ad Atletica Isaura Valle dell’Irno e Nocera Runners Folgore. Grande entusiasmo anche per le gare giovanili, la camminata non competitiva e il villaggio sportivo che ha animato per tutta la mattinata la Valle del Sabato. L’Irpinia Corre” organizzata dal presidente Gianni Solimene non è stato perciò soltanto agonismo. È stato anche il volto popolare del running campano: le gare giovanili, la camminata non competitiva e il villaggio gara.