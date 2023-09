Divieto di abbruciamenti, il sindaco Paolo Spagnuolo firma l’ordinanza

Divieto di abbruciamenti nel Comune di Atripalda. L’ordinanza, con in calce la firma del sindaco Paolo Spagnuolo, punta al divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini.

Lo stop agli abbruciamenti varrà fino al 30 settembre e sarà vietato sul territorio comunale dare fuoco a materiali di qualsiasi tipologia e natura Al corpo del Comando dei Vigili Urbani di Atripalda e a tutte le forze dell’ordine il compito di un controllo per la corretta applicazione.

”Questa decisione è stata assunta per scongiurare un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria nonché per evitare il propagarsi di possibili incendi dovuti alle temperature oltre la media stagionale Inoltre, è stata disposta una specifica calendarizzazione dal 3 al 14 ottobre delle accensioni che non si potranno effettuare indiscretamente su tutto il territorio comunale ma in giorni e orari specifici diversificati zona per zona” scrive il sindaco.