Caso sms, il coordinatore cittadino di Fi Ermelindo Romano: “il Consiglio proscenio di tristezza desolante“

Il Consiglio Comunale di Atripalda è stato culla politica di deputati nazionali, fucina di progetti sociali ed economici di rilievo regionali: basti pensare al progetto filoviario del dopoguerra voluto da amministratori e imprenditori Atripaldesi puntuali e lungimiranti. Il civico consesso della città del Sabato era “palestra” di democrazia, esempio di politica di progettazione e programmazione e peripatos per i giovani che attraverso la nostra istituzione cittadina si avvicinavano e appassionavano alla politica. Cosa ne resta? Un proscenio di tristezza desolante. Forse sarebbe bastato uno “scusatemi non avrei dovuto ” e un in privato: “perdonami ma credo non era da rivolgere a me, chiedo spiegazioni!”. Sceneggiatura e spettacolo da film con protagonista Alvaro Vitali ed altri. Non è più il Consiglio Comunale dei tempi in cui assistervi e, parteciparvi era un piacere dello spirito e un dovere di compostezza ed eleganza. È chiaro. In poche parole: una tristezza!



Ermelindo Romano

coordinatore cittadino Forza Italia Atripalda