Alienazione beni comunali, pronto il bando per la vendita del mercatino rionale

Il Comune del Sabato mette di nuovo sul mercato i suoi “gioielli” con il bando per la cessione del mercatino rionale di via Marino Caracciolo.

L’edificio già in passato era stato posto in vendita senza trovare mai un acquirente e sortire l’effetto sperato. E’ pronta la bozza della determina da pubblicare sul Burc per procedere ad una nuova asta pubblica da tenersi presso la Sede comunale con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta. La data e l’orario sarà indicata a breve ma ormai tutto è pronto.

Una vendita decisa già dalla precedente amministrazione per sanare i conti in rosso del bilancio comunale.

Il locale commerciale, sito alla via Marino Caracciolo, è riportato nel Ncu al foglio 5, particella 1215, sub 18, categoria D8, con una rendita catastale di 5.792,00 euro ed una consistenza catastale di mq. 770. L’importo a base d’asta è di 616.000,00 euro.

L’offerta dovrà essere presentata o pervenire all’Ufficio Protocollo di Piazza Municipio entro le ore 12 dell’11 dicembre 2023. L’importo è al netto di imposte, tasse e spese per il trasferimento della proprietà, che sono tutte a carico dell’acquirente.