Scatta la nuova ordinanza per i roghi agricoli con la calendarizzazione delle accensioni in giorni e orari specifici diversificati da zona per zona.

Da stamattina e fino al prossimo 15 giugno 2024, salvo diverse direttive della Regione Campania e di altri Enti, sul territorio comunale della cittadina del Sabato si adotterà la seguente calendarizzazione per le accensioni. Ogni mercoledì, ad eccezione dei giorni festivi, le accensioni saranno consentite solo nella Zona 2 (via Serino, via Tiratore, via Cesinali, contrada Santissimo, via Caracciolo, via Salvi e via Moro, via Appia e traverse) e zona 3 del centro urbano (via San Giacomo, contrada Ischia e San Lorenzo, via Gramsci e via Manfredi, via Mastroberadino, via Pianodardine, via Tufara, via Ferrovia e via rampa San Pasquale) dalle ore 10 alle ore 16. Ogni sabato, ad eccezione dei giorni festivi, accensione consentita solo nella Zona 1 delle aree rurali di Acquachiara, Madre Teresa di Calcutta, San Gregorio, Palmoleta, Castello, Orto dei Preti, Cerza Grande, Pettirossi, Cerzete, Folloni, Novesoldi, Pietramara, Savoroni, Giacchi, Tufarole, Valleverde, contrada Testa, San Vincenzo e Alvanite dalle ore 10 alle 16. Negli stessi giorni la pulizia di terreni e noccioleti potrà avvenire solo dalle ore 07 alle ore 10.

Negli altri giorni scatta il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini.

«Una decisione è stata assunta per scongiurare un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria – scrive il primo cittadino Paolo Spagnuolo -. nonché per evitare il propagarsi di possibili incendi».

Sanzioni amministrative per i trasgressori. Al corpo del Comando dei Vigili Urbani e a tutte le forze dell’ordine il compito di un controllo per la corretta applicazione dell’ordinanza.