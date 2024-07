Parco archeologico di Abellinum: scavi per una seconda domus romana

La valorizzazione del parco archeologico di Abellinum attraverso una nuova campagna di scavi.

Il progetto di ricerca dell’Università di Salerno per quest’anno prevede di riportare alla luce un’altra Domus romana. Il tutto all’interno della collaborazione sottoscritta tra la Direzione Regionale Musei Campania, iIComune del Sabato, il Dispac dell’Università di Salerno e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Avellino e Salerno, impegnati da quattro anni in un accordo per la rivalutazione dell’area.

Le attività di scavo e di ricerca degli studenti del Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale dell’Unisa, grazie alle campagne effettuate negli ultimi anni, hanno portato alla luce due importanti edifici lungo il decumano maggiore e nei giorni scorsi ha preso il via una nuova campagna di scavo. Si lavora all’escavo di un’altra Domus romana.

«L’università di Salerno lo scorso anno ha operato dei tracciati attraverso la strumentazione georadar per cui quest’anno in maniera mirata si procederà a scavare dove dalle indagini è evidente la presenza di strutture murarie presenti nel sottosuolo – spiega il consigliere delegato alla Cultura e alla valorizzazione del parco archeologico, Raffaele Barbarisi -. Dai primi saggi è emersa una nuova domus, anche se di dimensioni più piccole, in adiacenza di quella già esistente.

Infine al via gli eventi estivi denominati “Abellinum Events ‘24”: l’area archeologica di Abellinum diventa palcoscenico di eventi, con serate di musica ed enogastronomia, che illumineranno di notte il parco.