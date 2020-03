Solidarietà alimentare, il gruppo “Noi Atripalda” chiede al sindaco l’immediata convocazione per la distribuzione adeguata delle risorse

Il Gruppo consiliare “NOI ATRIPALDA”, nel ribadire la propria disponibilità a collaborare con la maggiorarnza consiliare in questo momento di grave crisi dovuta all’emergenza Covid – 19

Vista

La bozza di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (misure e risorse per la solidarietà alimentare) con cui, tra l’altro, l’allegato 1 prevede per il Comune di Atripalda (AV) la somma di € 85.978,14

Considerato

Il decreto sindacale n. 8 del 05.04.2018, con cui il Comune di Atripalda istituiva un gruppo di lavoro consiliare per la definizione della disciplina degli interventi a sostegno delle fasce deboli, composto sia da membri della maggioranza, che della opposizione

CHIEDE

La immediata convocazione del predetto gruppo di lavoro consiliare, cui attribuire tutti gli adempimenti relativi alla suddetta ordinanza, onde garantire la più adeguata, capillare e puntuale distribuzione delle risorse.

Atripalda (AV), 29.03.2020

Domenico Landi

Franco Mazzariello

Maria Picariello

Fabiola Scioscia

Paolo Spagnuolo