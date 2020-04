Ciclismo, Leonardo Picardi un altro pupillo dell’A.S.Civitas-Profumeria Lucia

Leonardo Picardi, di Chiusano San Domenico, passista scalatore, classe 73’, settantantatre chilogrammi per 178 cm d’altezza. Ha iniziato ad andare in bici fin dall’età adolescenziale per poi passare alle prime competizioni amatoriali negli anni 90’’. Dal 2013 passa in forza al team atripaldese A.S.Civitas. Leonardo è un atleta, socievole e sempre sorridente, divide la sua passione per la bici con quella degli scacchi, ma negli ultimi anni, dal 2018, ha scoperto anche il podismo nei mesi invernali, con 24 gare all’attivo sulla distanza di 10 km, dove ha raccolto belle soddisfazioni. Ma, il suo sogno è quello di fare delle corse duathlon.

In bici Leonardo conosce bene le difficoltà e le insidie che questo sport nasconde ma la voglia di pedalare e la sfida per misurare se stesso e con gli altri è tanta. Come corridore non ha la forza esplosiva, ma sulla distanza non gli mancano quelle doti sufficienti a farsi valere. I suoi migliori risultati li ha conquistati nelle corse contro il tempo, infatti, nelle cronoscalate finora disputate si è distinto varie volte salendo sul podio nella categoria di appartenenza. Questi i migliori piazzamenti: 3° gradino del podio cronoscalata di Chiusano S.D. rispettivamente nel 90’ e 91’; Scudetto Campano crono 6° posto e 8° posto di categoria rispettivamente nel 2018 e 2019. Come ogni disciplina sportiva che si pratica i margini per migliorare ci sono sempre come anche la volontà quindi a Leonardo non resta che pedalare.