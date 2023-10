L’atripaldese Annalisa Albanese campionessa nazionale categoria Woman Master 1

Campionato Nazionale Ciclismo strada CSI 2023 (centro sportivo italiano), a Vieste l’atripaldese Annalisa Albanese si laurea campionessa nazionale categoria Woman Master 1.

Annalisa Albanese del team atripaldese Eco Evolution Bike vince infatti la maglia di campionessa nazionale di categoria Woman Master1 ne lcampionato nazionale ciclismo su strada CSI 2023 prova unica che si è svolto domenica mattina a Vieste in provincia di Foggia.

I 63 km del circuito nel Gargano sorridono alle Marche, 7 volte sul gradino più alto del podio. Quattro maglie tricolori agli atleti di casa pugliesi. Due titoli in Campania

Il Gargano ha visto al via ben 161 ciclisti, provenienti da 11 regioni d’Italia, che si sono dati battaglia lungo il circuito di gara di 21 km, ripetuto tre volte. Il vento insistente lungo il circuito ha limitato i tentativi di allungo dei partecipanti. I due gruppi – in partenza corridori suddivisi in base alle categorie regolamentari – sono transitati in entrambe le gare compatti sulla linea del traguardo e a decretare il successo assoluto è stata una doppia volata di gruppo.

Nella prima gara ad alzare le bracce al cielo è il campano Enio Leone (Team Falco), mentre, nella seconda gara il successo al marchigiano Alessandro Crinò (Fight Club)

Tra le donne, tredicesima maglia tricolore per la W2 Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli Fermo). Vittoria nelle W1 per Annalisa Albanese (Eco Evolution Bike) e nelle W3 per Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling). Scudetti per regione: 7 ori alle Marche, 4 alla Puglia e 2 alla Campania. Questi i tredici campioni nazionali CSI 2023 – Ciclismo su strada:

Junior Sport: Cesare Laera (Team Bike Putignano)

Élite Sport: Domenico Principe (Cicli Spano Sipontino)

Master 1: Alessandro Descisciolo (ASD 95/​105 rpm)

Master 2: Nicolò Centanni (100% Bike)

Master 3: Enio Leone (Team Falco)

Master 4: Alessandro D’Andrea (Torello Bike)

Master 5: Alessandro Crinò (Fight Club)

Master 6: Mauro Maronari (FD Steel)

Master 7: Alberto Bonvini (FD Steel)

Master 8: Giovanni Cardillo (Pro. Gi.t)

Master W1: Annalisa Albanese (Eco Evolution Bike)

Master W2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli)

Master W3: Emanuela Sampaolesi(Team Ponte Cycling)