Debutto stagionale domenica per i ciclisti del team Eco Evolution Bike

Si riparte in grande stile. Pedalare in luogo dal paesaggio incantevole e tra i grandi del ciclismo è quanto promette la I^ edizione della Gran fondo Sorrento Due Costiere by Colbrelli che si svolgerà ilprossimo 25 febbraio. La kermesse richiamerà al via nomi del calibro di Gianni Bugno, il CT Daniele Bennati, Igor Astarloa, Enrico Zaina e, Sonny Colbrelli, che ha scelto di prestare il suo nome a questa manifestazione. A marzo dello scorso anno l’edizione inaugurale con la partecipazione, su invito, del il team atripaldese Eco Evolution Bike/Mielepiu. Fu un’occasione per gli atleti del team Eco Evolution Bike e per tantissimi cicloamatori per gustare una passeggiata cicloturistica e per “visionare” il tracciato su cui si svolgerà la prima edizione della Gran Fondo Sorrentodue Costiere e, lo fecero pedalando insieme a grandi campioni del ciclismo come il CT della nazionale ciclismo Daniele Bennati, e quello della nazionale a crono, Marco Velo. E poi ancora gli ex campioni del mondo Gianni Bugno e Igor Astarloa. Quest’anno la compagine di Atripalda parteciperà con quasi l’organico al completo e per questo evento saranno tutti sponsorizzati da Valsir indossando la splendida divisa disegnata dal vincitore della Parigi-Rubeaux nel 2021 Sonny Colbrelli, questi gli iscritti : Alberto Pisano,Alfonso Alvino, Manna Pasquale, Venezia Mario, Marco Rodia, Adolfo Rodia, Maurizio Cipolletta, Giuseppe Calabrese, Pellegrino Tozzi, Carlo Taccone, Giuseppe Albanese, Marco Miele, Anna Capriolo, Angelo Ruocco, Alfredo Preziosi, Gennaro GilibertiRicci Francesco e Annalisa Albanese. La gara è organizza dalla Asd Cygling Brixia Team in collaborazione Fondazione Sorrento e svolgerà con partenza e arrivo da Sorrento. Due i percorsi: uno di 109,9 km e il secondo più corto di 87,7 km. Due i percorsi: uno di 109,9 km e il secondo più corto di 87,7 km. Si partirà dalla Penisola Sorrentina (Sorrento) e si pedalera’ verso, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellamare di Stabia, Gragnano, Traforo di Agerola (GPM), Agerola, Furore, ingresso Costiera, Praiano, Positano, San Pietro, Picco Sant’Angelo (GPM), bivio di Sant’Agata sui Due Golfi, bivio per Massa Lubrense, Sant’Agata sui Due Golfi (GPM), bivio per Sorrento, bivio di Massa Lubrense arrivo Sorrento. Il percorso corto: 87,7 km, si parte sempre da Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellamare di Stabia, Gragnano, Traforo di Agerola (GPM), Agerola, Furore, ingresso Costiera, Praiano, Positano, San Pietro, Picco Sant’Angelo (GPM), bivio di Sant’Agata sui Due Golfi, bivio per Massa Lubrense e poi fino al traguardo a Sorrento. A fine gara, per tutti i partecipanti ristoro pergustare tutto il meglio della gastronomia della costiera.Dunque, non c’era occasione migliore per il team atripaldese Eco Evolution Bike/Mielepiu per un inizio di stagione in grande stile.