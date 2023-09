Campionato Interregionale Ciclocrono: sul podio gli atripaldesi Annalisa Albanese e Mario Vernacchio

Si è svolta domenica a Ruoti in provincia di Potenza la 3° cronoscalata ruotese valida per la 5° prova del Campionato Interregionale Ciclocrono CSI 2023.Buona la prova dei grimpeur atripaldesi. Sul podio Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike che ha fatto registrare il terzo miglior tempo nella classifica generale assoluta Woman e seconda nella classifica categoria Woman Master 1 con il tempo di 32’25’’, mentre, Mario Vernacchio dell’AS Civitas si conferma leader nella categoria Master 8 classificandosi 36mo in classifica generale assoluta e primo nella rispettiva categoria fermando il cronometro 29’08’’.

Sessantanove i grimpeur allo start di partenza provenienti dalla Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. La competizione si è svolta su un percorso di 9 km e 840 metri con pendenza media del 4,7% e un dislivello di 450metri. Tra gli uomini il più veloce è stato il sorrentino Raffaele Cinque del team Ciclismo Sorrentino che conquista il gradino più alto del podio con il tempo di 21’ 59’’56, piazza d’onore per Antonio Borrelli (Bike & Sport Team Mtb) 23’05’’96, terzo gradino del podio per Angelo Vaccaro (GC Avigliano ) 23’32’’81. Nella categoria Woman la più veloce è stata Beatrice Possidente (team Santa Maria Delle Mole) 30’13’’87, secondo posto per Anita Rufolo (Valva Cycling Team) 31’06’’, terzo gradino del podio per l’atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike con il tempo di 32’25’’. Nella categoria Woman Master 1 la lotta è ancora aperta tra la leader provvisoria la salernitana Anita Rufolo e l’atripaldese Annalisa Albanese. Encomiabile l’organizzazione della manifestazione da parte del team locale ASD Nuovo Millennio presieduto da Nicole Sileo, dall’organizzatore Angelo De Carlo e Franco Piarulli e dallo staff cronometristi Speedpass di Celestino Anzivino, mentre il servizio sicurezza è stato garantito grazie al lavoro svolto dei Polizia Municipale locale, dai Carabinieri, Volontari protezione civile e ai motociclisti della scorta tecnica che hanno garantito la sicurezza dei partecipanti.