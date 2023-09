Pedalata contro la violenza sulle donne, successo oltre le aspettative

Un successo di partecipazione la pedalata cicloturistica dedicata alla lotta contro il femminicidio, purtroppo argomento di dolorosa attualità. La pedalata di impegno civile per sensibilizzare sull’importanza di conoscere e, dunque, contrastare il fenomeno del femminicidio e della violenza che troppe donne sono ancora costrette a subire. La bici è un mezzo profondamente non violento che promuove la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e rispettoso dell’ambiente, pertanto, è stato il veicolo perfetto per esprimere un segnale forte di speranza e si spera di cambiamento.

La manifestazione, organizzata da “Av Bike Woman” di Emilia Falciano di AV Bike e in collaborazione del team “Eco Evolution bike” di Atripalda ed “Hirpina Bike house” di Montella, ha visto tantissimi partecipanti oltre le aspettative. Donne, uomini e bambini in sella alle proprie bici hanno dimostrato che attraverso lo sport si possono trasmettere a diffondere importanti messaggi e il messaggio è stato lanciato forte è chiaro. E’ stato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a dare il via alla carovana, partendo da Borgo Ferrovia (Stazione FS), percorrendo le strade fino in Piazza Umberto I di Atripalda e da qui per giungere in Piazza Libertà Avellino.

Numerose le autorità civili presenti a partire dall’Amministrazione comunale di Atripalda capitanata dal sindaco Paolo Spagnuolo, l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia e la consigliera con delega alle Pari Opportunità Giusi Pizzano, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio e l‘assessore alle Pari Opportunità del Comune di Avellino Marianna Mazza, Daniela Cucciniello della Cisl, Erika Picariello e Italia D’Acierno per la Cgil, delegata della provincia Maura Sarno, Maria Rosaria Famoso, Antonella Russo della casa rifugio e l’esibizione di artisti come Endy Enderson, Ciro Zerrella , Simona Raimondi, Gaya Bianco e scuole di ballo ed associazioni sportive. Encomiabile l’organizzazione, un plauso, va comunque fatto alla dinamica Emilia Falciano di AV Bike e Sergio Trezzaper aver ideato e organizzato la kermesse all’altezza dell’evento.