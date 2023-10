Il Centro sportivo italiano premia la ciclista atripaldese Annalisa Albanese

Il Csi (centro sportivo italiano) premia con una targa la ciclista irpina Annalisa Albanese del team eco Evolution Bike per gli importanti risultati ottenuti nel ciclismo quest’anno e per lo straordinario esempio di sportività, dedizione, e impegno nello sport. La cerimonia di premiazione è fattaa San Michele di Serino dal responsabile provinciale CSI al termine della gara podistica ‘’Trofeo Fioretti’’. A premiare Annalisa Albanese il delegato provinciale del CONI prof. Giuseppe Saviano e la sig.ra Susanna Fioretti. Con i suoi 33 anni, Annalisa Albanese risulta la migliore ciclista CSI 2023 conquistando la maglia di campionessa nazionale nella categoria Woman Master 1 nella gara prova unica al campionato nazionale ciclismo strada CSI 2023 disputato domenica 1 ottobre a Vieste (FG) sotto l’egida regia del CSI . Oltre ad Annalisa, è stata premiata anche la sua squadra team Eco Evolution Bike. E’ stata una annata davvero entusiasmante per il team Atripaldese ma soprattutto per Annalisa Albaneseche, con il sostegno della squadra, con impegno e sacrifici ha raggiunto importanti obiettivi di rilievo nazionale, rendendo davvero orgogliosi il ciclismo e gli sportivi irpini.