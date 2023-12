Eco Evolution Bike: il 2023 stagione da protagonisti

Il ciclismo atripaldese sta vivendo un periodo magico. Il 2023 è stato un anno entusiasmante con manifestazioni e eventi importanti: dalla “ Mostra Museo di Cimeli ‘’ della storia del Giro d’Italia con l’esposizione della straordinaria coppa ‘’Trofeo senza fine’’ undici e dodici marzo presso showroom Mielepiu’, alla partenza della 5° tappa del 106° giro d’Italia Atripalda-Salerno. Anche le società ciclistiche atripaldese hanno vissuto una stagione da protagoniste e come ogni fine anno fanno un bilancio dell’attività svolta. Il team Eco Evolution Bike di Atripalda presieduto da Giuseppe Albanese, dal vice Pasquale Manna, dal segretario Pellegrino Tozzi, dai consiglieri Marco e Adolfo Rodia e dal presidente onorario Marco Miele salutano un’altra sui pedalientusiasmante che rimarrà impressa nei cuori di tutti gli appassionati delle due ruote e sportivi. In evidenza soprattutto la bella impresa di Annalisa Albanese che a Vieste (FG) il primo ottobre ha conquistano la maglia di campionessa nazionale Woman Master 1 su strada CSI 2023 (Centro Sportivo Italiano). Inoltre, la campionessa è stata anche premiata della benemerenza sportiva da parte del CONI Campania per aver evidenziato con grande impegno i valori dello sport e, nel contempo, dato all’Irpinia tutta , motivo di orgoglio per i risultati conseguiti. Dunque, il 2023 ha segnato per il team Eco Evolution Bike momenti non solo agonistici importanti, ma ha avuto anche una partecipazionesignificativa come squadra manifestazioni rilevanticome: la XXII^ edizione‘’Sportdays’’ dal primo al venti giugno organizzato CONI Avellino (Parco S. Spirito), la pedalata ‘Sorrento con i campioni- Due Costiere’’ 26 marzo, , dieci settembre ‘’Pedalata contro violenza sulle Donne’’(Avellino), domenica 22 ottobre ‘’Villaggio della Salute Sport & Prevenzione’’ (Mercogliano), sabato 2 dicembre ‘’Nessuno escluso Oltre lo Sport’’ Pala del Mauro(Avellino). Insomma, quella del 2023 sicuramente una delle più belle annate per lo sport irpino soprattutto per il ciclismo e i numeri lo dimostra. Sono tanti i motivi per la compagine atripaldese Eco Evolution Bike e per gli sportivi e appassionati delle due ruote per essere orgogliosi.